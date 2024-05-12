В матче 13-го тура МЛС Интер Майами на выезде одолел представителя Канады Клуб де Фут Монреаль (3:2). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 13-й тур

Клуб де Фут Монреаль – Интер Майами – 2:3

Голы: Дюк, 22, Вильсен, 32 – Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаски, 59

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Интер Майами не сбавляет обороты в МЛС, одержав очередную победу. На сей раз его жертвой стал Клуб де Фут Монреаль. Радует, что наконец-то вернулся в основу "цапель" украинский защитник Сергей Кривцов, который пропустил длительный период из-за травмы.

Канадцы шокировали именитого соперника голом в середине тайма – Кривцов проиграл забег своему визави по левому флангу, тот успел отдать в центр и Дюк, выйдя сама на сам, пробил голкиперу между ног. Через 10 минут хозяева удвоили свое преимущество: снова контратака левым флангом, украинец не успел заблокировать прострел игрока Монреаля и Вильсен закрутил в дальний угол – 2:0. Хозяева имели шансы фактически добить маямцев, но спас голкипер.

Несмотря на два пропущенных мяча Интер не опустил руки. Ситуацию взялся исправлять Рохас, которому удалось сократить в конце первого тайма со штрафного – сумасшедший гол в девятку! А уже в добавленное время Суарес был первым на добивании после навеса с углового, восстановив статус-кво.

Перерыв пошел на пользу гостям – Кремаски после отдыха забил (а фактически протолкнул) третий и, как оказалось впоследствии, победный гол Интера. Маямцы набрали 27 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

К слову, Кривцов провел на поле 79 минут и был заменен на Сейлора. Статистический портал SofaScore оценил действия украинца в 6,5 балла – эта оценка стала самой низкой во всей команде.

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