"Кулес" працює над тим, щоб зберегти своїх вихованців і таким чином забезпечити майбутнє команди. Як повідомляє Marca, Барселона розробила план, який складатиметься з двох стадій, щоб продовжити угоду з 17-річним Пау Кубарсі.

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Оскільки захисник неповнолітній, зараз він не може підписати довгостроковий професійний контракт. З цієї причини "блаугранас" запропонували гравцеві покращений контракт на термін трохи менше ніж рік, доки йому не виповниться 18 років, де буде збільшено суму відступних.

Коли гравцеві виповниться 18, він зможе підписати повноцінний професійний контракт, який діятиме до 2030 або 2031 року, залежно від того, коли його буде підписано, і зі значною сумою відступних. Вона може сягати 1 мільярда євро.

За словами джерела, жодна зі сторін не відчуває занепокоєння. Гравець і його сім'я хочуть продовжити кар'єру в Барселоні, де вони почуваються дуже комфортно.

Нагадаємо, Пау Кубарсі дебютував за "кулес" у сезоні 2023/24. Загалом захисник відіграв у 13 матчах, забивши один гол.

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