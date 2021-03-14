Черговий провал у Лізі чемпіонів провокує другу хвилю кадрової революції на Камп Ноу. Це означає, що влітку Барса буде масово продавати. Фактично дюжина гравців опиниться на трансферному ринку. “Блаугранас” потрібен топовий форвард, кандидатура Ерлінга Холанда найбільше заводить каталонських фанів, проте висока вартість норвежця (майже 100 млн євро, враховуючи комісію для Райоли та його батька) не залишає вибору Лапорті. Новообраний президент хоче позбутись кількох зірок, пише Diario SPORT.

Лише 5-6 гравців можуть спати спокійно: Мессі, якого ще доведеться переконувати під тиском ПСЖ, тер Штеген, Де Йонг, Педрі, можливо, Дембеле. Чіткий меседж керівництва – недоторканість кантери. Тобто, Ансу чи Моріба стануть ключовими фігурами нового проекту, хоча за обох вже зараз пропонують понад 200 млн євро.

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Хто перебуває у зоні ризику? Насамперед ті, що багато заробляють, але не прогресують. Грізманн та Коутінью очолюють “чорний список” Лапорти. Бразилець навряд чи знову одягне синьо-грантову футболку навіть після повернення з лазарету. Усе дуже просто – Барса більше не збирається платити Ліверпулю за його трансфер. Чергові 10 матчів – це автоматичне поповнення банківського рахунку мерсисайдців на 20 мільйонів.

Якщо Коутінью сам схиляється до відходу, то ситуація Грізманна – значно складніша. Він добре влився в колектив і не збирається пакувати валізі. Подейкують, що переконувати француза буде сам Матеу Алемані, колишній спортдир Валенсії, який в адміністрації Лапорти виконуватиме схожу роль, проте з ширшими повноваженнями. Так, потенційний трансфер екс-зірки Атлетіко в умовах пандемії не гарантує серйозних заробітків, Барса сподівається компенсувати хоча б 50-60 мільйонів.

Фірпо, Брейтвейт, Нето, Умтіті, П'яніч та валідольний Лангле також не мають майбутнього на Камп Ноу. Усіх, звісно, продати не вийде, найбільш оптимістичний варіант – відхід французького чемпіона світу та боснійського хавбека, які невиправдано багато заробляють (6 та 7 млн євро відповідно). Цікаво, що Клеман заскочив в останній вагон “невдах”. Один з ключових виконавців Барси в минулому сезоні поховав себе численними фейлами на кшталт пенальті з Кадісом або ПСЖ.

Далі – про перших ластівок нового проекту. Зважаючи на катастрофічну ситуацію з боргами, які перевалили за 1 млрд євро, Лапорта пильно моніторить ринок вільних агентів. Барса давно узгодила контракт з центрбеком Манчестер Сіті Еріком Гарсією, його кейс (школа Пепа, цінності Ла Масії) влаштовує усіх, натомість інші кандидати – викликають чимало дискусій.

Чинний президент ще перед виборами домовився з агентами Агуеро, тоді як Рональд Куман хоче запросити Депая – молодшого, універсальнішого, швидшого. Водночас, прихід одного з цих форвардів не виключає трансфер Холанда. Кілер Борусії – абсолютний пріоритет каталонського гранда, зазначає Mundo Deportivo. Серед конкурентів – Мадрид, Челсі, Ман Сіті, МЮ, Ліверпуль та Ювентус.

Той же Куман хотів би запросити Вейналдума, у якого завершується контракт з Ліверпулем. Тренеру потрібен сильний руйнівник. Бускетс не справляється, хоча асистент нідерландського фахівця Альфред Шрьодер його хвалить: “Він прекрасно розуміє суть футболу”. 32-річний іспанець начебто погоджується на другорядну роль. Зараз усе залежить від вихованця Фейєнорда, який то йде, то залишається.

Трансферна кампанія Лапорти – ключ до майбутнього Мессі. Аргентинець не підпише новий контракт без конкретних кроків президента щодо підсилення. Більшість новачків, швидше за все, будуть оголошені до старту Євро-2020 та Копа Амеріка. Лео отримає проект, а потім – візьме час на роздуми. Ще одне гаряче літо у таборі "блаугрнас".

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті