Нападник Барселони Ліонель Мессі матиме шанс залишитися в команді ще на кілька сезонів.

Керівництво Барселони вже працює над новим контрактом для головної зірки команди. Ідея полягає в тому, щоб підписати трирічну угоду, повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, новий контракт Мессі може бути підписаний по формулі 2+1. Зазначається, що на таких умовах наполягає новий президент Барселони Жоан Лапорта. Якщо сторонам таки вдасться домовитися, то у Лео вже не буде звичної можливості покинути команду в кінці кожного з сезонів.

Нагадаємо, Мессі перебуває у структурі Барселони з 2002 року. Аргентинець не поспішав підписувати новий контракт, що породило чутки про його літній перехід у ПСЖ або Манчестер Сіті. У нинішньому сезоні 33-річний аргентинець зіграв 29 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 25 голів та віддав 8 результативних передач.

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