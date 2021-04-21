Месси попросил отца не начинать диалог с Барселоной до конца сезона
Форвард Барселоны Лионель Месси пока хочет полностью сконцентрироваться на своей работе.
Лидер Барсы попросил своего отца Хорхе Месси, который выполняет функции агента Лионеля, не вести никаких переговоров с каталонским клубом до конца нынешнего сезона, сообщает COPE.
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33-летний аргентинец стремится сосредоточиться на Ла Лиге, где Барселона расположилась на третьей строчке, отставая на 5 очков от Атлетико. Издание отмечает, что Месси уже говорил с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой относительно своего будущего.
Напомним, действующий контракт Лионеля с каталонцами рассчитан до июля 2021-го.
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