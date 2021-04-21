Форвард Барселоны Лионель Месси пока хочет полностью сконцентрироваться на своей работе.

Лидер Барсы попросил своего отца Хорхе Месси, который выполняет функции агента Лионеля, не вести никаких переговоров с каталонским клубом до конца нынешнего сезона, сообщает COPE.

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33-летний аргентинец стремится сосредоточиться на Ла Лиге, где Барселона расположилась на третьей строчке, отставая на 5 очков от Атлетико. Издание отмечает, что Месси уже говорил с президентом "блаугранас" Жоаном Лапортой относительно своего будущего.

Напомним, действующий контракт Лионеля с каталонцами рассчитан до июля 2021-го.

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