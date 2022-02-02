Тренерский штаб Барселоны определился с перечнем футболистов, на которых рассчитывает в еврокубках.

Каталонцы провально выступили в Лиге чемпионов, где в своей группе финишировали позади Баварии и Бенфики. Следовательно, придется играть в плей-офф Лиги Европы. Первым соперником по пути Барсы станет итальянский Наполи.

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Барселона уже передала в УЕФА список игроков для заявки на турнир. В него попали 32 футболиста (по спискам А и В). Из четырех зимних новичков места не нашлось только Дани Алвесу. Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре – в списке.

Интересно, что в заявку также попал Усман Дембеле. Француз конфликтует с клубом и летом планирует уйти свободным агентом.

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