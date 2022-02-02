Тренерський штаб Барселони визначився з переліком футболістів, на яких розраховує у єврокубках.

Каталонці провально виступили в Лізі чемпіонів, де у своїй групі фінішували позаду Баварії та Бенфіки. Відтак, доведеться грати у плей-офф Ліги Європи. Першим суперником на шляху Барси стане італійський Наполі.

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Барселона вже передала в УЄФА список гравців для заявки на турнір. До нього потрапили 32 футболісти (за списками А та В). З чотирьох зимових новачків місця не знайшлося лише Дані Алвесу. Натомість Ферран Торрес, П'єр-Емерік Обамеянг та Адама Траоре – у списку.

Цікаво, що до заявки також потрапив Усман Дембеле. Француз конфліктує з клубом і влітку планує піти вільним агентом.

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