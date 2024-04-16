Несмотря на конкуренцию в команде Хави бразилец заслужил место в стартовом составе. Своей игрой Рафинья привлек внимание клубов из АПЛ, которые уже сделали шаг к трансферу вингера.

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По информации Diario Sport, "блаугранас" получили предложение на сумму в 60 миллионов евро от одного из английских клубов по бразильцу, но отклонили его. Руководство Барселоны не собирается продавать Рафинью дешевле, чем 80 миллионов евро. "Кулес" рассчитывает, что сможет продать игрока на более выгодных условиях, что позволит разгрузить не только зарплатную ведомость, но и принесет средства для будущих трансферов.

Бразильский вингер присоединился к Барселоне в 2022 году, перейдя из Лидса. В общем Рафинья сыграл за "блаугранас" в 81 матче во всех турнирах. В его активе 18 голов и 22 результативные передачи.

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