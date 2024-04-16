Парижане приехали в Каталонию для того, чтобы сыграть ответный матч с “кулес” в Лиге чемпионов. ПСЖ разместился в Hotel W.

"Ответный матч с Барселоной принесет много голов": Луис Энрике пообещал вывести ПСЖ в полуфинал ЛЧ

Ночью фанаты Барселоны пришли в отель с пиротехникой. Ультрас хотели навредить отдыху сопернику "блаугранас". Болельщики ПСЖ вели себя подобным образом, поскольку тоже устроили пиро шоу возле отеля каталонцев в Париже.

Напомним, первая игра между Барселоной и ПСЖ закончилась со счетом 3:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – ПСЖ: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов