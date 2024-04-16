Попри конкуренцію в команді Хаві бразилець заслужив місце у стартовому складі. Своєю грою Рафінья привернув увагу клубів з АПЛ, які вже зробили крок до трансферу вінгера.

Фанати Барселони влаштували піро-шоу біля готелю ПСЖ – відео солодкої помсти парижанам

За інформацією Diario Sport, "блаугранас" отримали пропозицію на суму в 60 мільйонів євро від одного з англійських клубів щодо бразильця, але відхилили її. Керівництво Барселони не збирається продавати Рафінью дешевше, ніж 80 мільйонів євро. "Кулес" розраховує, що зможе продати гравця на більш вигідних умовах, що дозволить розвантажити не тільки зарплатну відомість, а й принесе кошти для майбутніх трансферів.

Бразильський вінгер приєднався до Барселони у 2022 році, перейшовши з Лідса. Загалом Рафінья зіграв за "блаугранас" у 81 матчі у всіх турнірах. В його активі 18 голів та 22 результативні передачі.

Барселона-2006: Казанова з п'ятьма дітьми, колега Ван Дамма і жертва депресії після львівських Карпат – де вони зараз?