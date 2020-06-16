Барселона отказалась от 150 миллионов Манчестер Юнайтед – "дьяволы" в шаге от трансфера форварда каталонцев без торгов

Манчестер Юнайтед совершил еще одну попытку купить нападающего Барселоны Ансу Фати.

Первое предложение манкунианцев составляло 100 млн евро, но каталонцы ответили отказом, так Манчестер Юнайтед решил солидно увеличить сумму, сообщает The Times.

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По информации издания, английский клуб прибавил сразу 50 миллионов, но и это не убедило каталонцев. Барселона дала понять, что единственный шанс для "красных дьяволов" осуществить этот трансфер – активировать клаусулу нападающего. Интересно, что сумма выкупа, прописанная в контракте Ансу Фати, составляет 170 млн евро. То есть Манчестер Юнайтед осталось увеличить свое предложение только на 20 млн и тогда торговаться с "сине-гранатовыми" совсем не придется.

Напомним, форвард является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

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