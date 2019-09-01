Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

Останнім часом академія Барселони не може похвалитися сильними випускниками для першої команди. "Футбол 24" знайомить вас із Ансу Фаті, який здатен повернути Ла Масії колишню славу.

Ансу Фаті народився у 2002-у році у невеличкій державі Гвінея-Бісау (населення складає близько 1,5 млн), яка розташована на західному узбережжі Африки. Його батько покинув батьківщину, коли Фаті ще не з'явився на світі (у 2001-у). Борі (так звуть батька) вирушив на південь Іспанії шукати кращої долі для себе і своєї родини. На Піренеях йому вдалося непогано влаштуватися – якийсь час він навіть був водієм мера андалуського містечка Маріналеда. У 2008 він повернувся в Бісау, але лише для того, щоб забрати із собою решту сімейства. Нову домівку майбутній рекордсмен Барселони знайшов у Еррері (6 тисяч населення), від якої автомобілем за годину можна було дістатися до Севільї.

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Після переїзду Фаті почав грати за різні дитячі команди свого містечка, поки не потрапив на очі скаутам Севільї. Однак і в системі головного клубу провінції він пробув недовго. Успіхи талановитого гвінейця швидко стали помітними в усій Іспанії, тому зацікавленість у його запрошенні місцевих грандів нікого не здивувала. Рамон Мончі (спортивний директор Севільї) пропонував сім'ї Ансу більше грошей, аби зберегти хлопчика в команді, але рішення вже було прийняте. Він навіть на рік фактично залишився без футболу (через заборону Севільї), виступаючи лише за дитячі команди, які не були зареєстровані у Федерації.

Батьки Фаті серйозно поставилися до вибору місця, в якому їхньому сину належало продовжити кар'єру. Борі особисто побував у розташуванні Барселони та Реала, перш ніж дати клубам остаточну відповідь. До слова, так само свого часу вчинили батьки Андреса Іньєсти. В обох випадках вибір був однаковим – на користь столиці Каталонії.



Фаті (ліворуч) – у футболці Реала.

Наразі важко встановити, чому Фаті так і не опинився в Мадриді. За однією з версій, "вершкові" ніколи не намагалися докласти надзусиль для того, щоб гравець перейшов до них. Водночас у батька хлопчика своя версія: "Реал запропонував нам набагато більше грошей, але коли я поїхав у Вальдебебас (тренувальну базу мадридців), я побачив, що у них немає місця для проживання дітей, хоча вони б поселили нас у будинку. Ми вибрали Барселону, тому що у них було місце для хлопчиків". Погодьтеся, аргументація виглядає трохи дивно, але для вболівальників Барселони сам факт, що гравець відмовив принциповому супернику, означає дуже багато.

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В Барселоні Ансу потрапив до команди Авеліна А (до 12 років), де виступав з гравцями, які були старшими за нього. Типова ситуація для всіх талантів, які прогресують значно швидше за однолітків. Там йому вдалося швидко стати одним із лідерів та утворити міцний атакувальний дует зі ще одним перспективним тінейджером – Такефусою Кубо (це саме той японець, який наразі перебуває на контракті з Реалом). На двох вони забили 130 у перший же сезон. Через скандал із порушенням Барселоною трансферного законодавства Кубо був змушений покинути клуб, а наш герой продовжив своє сходження щаблями клубної академії "синьо-гранатових.

У 2015 році Фаті довелося пережити наразі найбільше випробування у своїй кар'єрі. Чергове дербрі з Еспаньйолом завершилося для нього подвійним переломом ноги. Як наслідок – операція і тривала реабілітація. Чимало молодих футболістів після подібного вже можуть повернутися на свій попередній рівень. Однак Ансу ті 10 місяців у лазареті зробили лише сильнішим. Після повернення на поле на нього чекала ще одна новина – тренер вирішив змінити його позицію. Відтепер він грав не чистого форварда, а вінгера.

За манерою гри гвінеєць не схожий на типового випускника Ла Масії – він занадто егоїстичний, заряджений на боротьбу та постійно націлений на ворота. Але це не означає, що він позбавлений вміння якісно взаємодіяти з партнерами. Журналіст Barça TV Хауме Мерсет так описав стиль Фаті: "Він грає як вінгер, у нього дриблінг атакувального півзахисника, пас центрального хавбека і завершення форварда".

Проблемою для Барселони могло стати, що гравець чітко усвідомлює, на що він спроможний. Влітку 16-річний юнак був близьким до того, щоб покинути клуб. Ансу був розчарований відсутністю прогресу і вимагав гарантій переведення з Академії у Барселону Б – там мін мав би більше шансів потрапити на очі наставника першої команди. Батько футболіста вже навіть мав пропозиції він інших клубів – дортмундська Борусія, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл були не проти бачити Фаті у своє складі. Врешті, каталонці погодилися задовольнити бажання футболіста, і той підписав контракт. Угода розрахована до 2022 року з можливістю пролонгації ще на два сезони, а сума відступних склала 100 мільйонів євро.

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Очевидно, гравець навіть сам не очікував, що так швидко опиниться у складі головної команди Барселони. На старті сезону Ернесто Вальверде змушений вирішувати складні кадрові проблеми в атаці: Малком та Коутінью вже покинули Камп Ноу, Мессі, Суарес та Дембеле продовжують заліковувати травми, а зусиль одного лише Грізманна недостатньо. В цій ситуації наставник вирішив звернути увагу на випускників академії.

Фаті був одним із тих, кого запросили до тренувань з основою. Гравець був схвильований можливістю працювати пліч-о-пліч зі своїми кумирами. Однак на цьому все не завершилося – всього через кілька днів він вперше потрапив до заявки Барселони на матч Ла Ліги. Поєдинок проти Бетіса розпочався для каталонців холодним душем – вже на 15-й хвилині гості відкрили рахунок. Проте гравці Барселони швидко взяли справу у свої руки до середини другого тайму вели у 4 м'ячі – ідеальний момент, щоб перевірити у справі молодь.

"Я не думав, що здійснювати свою мрію буде настільки страшно", – описував свої емоції перед виходом на заміну Ансу. Його поява на полі у матчі проти Бетіса вже дозволила вписати своє ім'я в історію каталонського клубу. Уродженець Гвінеї-Бісау став другим наймолодшим за віком гравцем в історії "блаугранас", який зіграв в офіційному матчі. На момент дебюту йому було всього 16 років та 300 днів, що всього на 2 дні більше, ніж у абсолютного рекордсмена команди – Вісенте Мартінеса (16, 298). Вальверде після матчу заявив, що це зовсім не аванс для Фаті: "Він – наймолодший гравець, якого я коли-небудь випускав на поле. Але, як і в ситуації з ветеранами, ми дивимося на роботу гравців – саме тому я дав йому можливість дебютувати".

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Цікаво, що для цієї історичної події знадобилася згода батьків футболіста. Річ у тім, що згідно з правилами Ла Ліги, неповнолітнім гравцям заборонено грати в матчах, які розпочинаються пізно ввечері, без спеціального дозволу, тому Барселоні довелося звернутися до сім'ї Фаті. Зрозуміло, що вони без вагань сказали так. Батько, який і сам колись був футболістом, не приховував своєї радості: "Я знав, що він любить футбол, як і багато африканських дітей, але я не думав, що він стане настільки вправним".

Цілком очікувано, що про цю історію написали ледь не всі європейські видання. Коли подібне стається в такому клубі, як Барселона, вся увага буде прикута до молодого таланта. Тим більше, що на наступний матч чемпіонату він знову потрапив до складу. Перший тайм проти Осасуни Барселона програла – 0:1, але це не завадило Ернесто Вальверде зробити ставку на 16-річного форварда, випустивши його поле відразу по перерві, а вже на 51-ій хвилині той засмутив голкіпера памплонців. Фаті відзначився голом у віці 16 років і 304 дні, що зробило його рекордсменом Барселони – відтепер саме він наймолодший гравець в історії клубу, який забив у чемпіонаті Іспанії. До слова, в рамках елітного дивізіону лише два гравці були молодшими, коли забивали свої дебютні голи – Фабріс Олінга (Малага, 16 років і 98 днів) та Ікер Муньяїн (Атлетік, 16 років і 289 днів).

Такий стрімкий злет не повинен вводити в оману ні вболівальників Барселони, ні самого гравця. Очевидно, що повернення основних виконавців з лазарету не додасть Фаті ігрової практики. Однак тепер він мусить працювати ще наполегливіше. У його вміннях вже ніхто не сумнівається – навіть Ліонель Мессі присвятив йому допис у своєму Інстаграмі. "Неймовірно щасливий побачити втілення мрії хлопців із академії", – підписав аргентинець спільну з Ансу світлину.

Свого часу Роналдінью допомагав Мессі зробити перші кроки у першій команді Барселони. Схоже, зараз 5-разовий володар "Золотого м'яча" готовий виконати подібну місію у кар'єрі Фаті. Однак, чи знайде Ліонель у ньому свого наступника, покаже лише час. Але початок історії 16-річного підлітка в Барселоні дуже яскравий та багатообіцяючий.

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