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Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів

11:28 2626 Читать на русском
Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів
Ансу Фаті (ліворуч) / Getty images

Манчестер Юнайтед здійснив ще одну спробу купити нападника Барселони Ансу Фаті.

Перша пропозиція манкуніанців складала 100 млн євро, але каталонці відповіли відмовою, тому Манчестер Юнайтед вирішив солідно збільшити суму, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, англійський клуб додав відразу 50 мільйонів, але й це не переконало каталонців. Барселона дала зрозуміти, що єдиний шанс для "червоних дияволів" здійснити цей трансфер – активувати клаусулу нападника. Цікаво, що сума викупу, прописана у контракті Ансу Фаті, становить 170 млн євро. Тобто Ман Юнайтед залишилося збільшити свою пропозицію лише на 20 млн і тоді торгуватися з "синьо-гранатовими" зовсім не доведеться.

Нагадаємо, форвард є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4-ма голами та асистом.

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