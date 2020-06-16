Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів

Манчестер Юнайтед здійснив ще одну спробу купити нападника Барселони Ансу Фаті.

Перша пропозиція манкуніанців складала 100 млн євро, але каталонці відповіли відмовою, тому Манчестер Юнайтед вирішив солідно збільшити суму, повідомляє The Times.

Барселона відмовила Манчестер Юнайтед у трансфері на 100 млн євро – "дияволи" збирались пожертвувати Санчо

За інформацією видання, англійський клуб додав відразу 50 мільйонів, але й це не переконало каталонців. Барселона дала зрозуміти, що єдиний шанс для "червоних дияволів" здійснити цей трансфер – активувати клаусулу нападника. Цікаво, що сума викупу, прописана у контракті Ансу Фаті, становить 170 млн євро. Тобто Ман Юнайтед залишилося збільшити свою пропозицію лише на 20 млн і тоді торгуватися з "синьо-гранатовими" зовсім не доведеться.

Нагадаємо, форвард є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4-ма голами та асистом.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу