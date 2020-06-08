Барселона отказала Манчестер Юнайтед в трансфере на 100 млн евро – "дьяволы" собирались пожертвовать Санчо

Вингер Барселоны Ансу Фати имел предложение от Манчестер Юнайтед – каталонцы решительно отказали несмотря на астрономическую сумму.

Манчестер Юнайтед был готов заплатить 100 млн евро за трансфер Ансу Фати, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что в переговорах принимал участие известный футбольный агент Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с окружением Фати. Барселона стремится сохранить свою юную звезду, и готова предложить ему профессиональный контракт, согласно которому увеличится и сумма отступных – со 170 до 400 млн евро. Интересно, что манкунианцы были готовы отказаться от трансфера Джейдон Санчо ради Ансу.

Напомним, Фати является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

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