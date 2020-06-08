toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона отказала Манчестер Юнайтед в трансфере на 100 млн евро – "дьяволы" собирались пожертвовать Санчо

11:56 124 Читати українською
Барселона отказала Манчестер Юнайтед в трансфере на 100 млн евро – "дьяволы" собирались пожертвовать Санчо
Ансу Фати / Marca

Вингер Барселоны Ансу Фати имел предложение от Манчестер Юнайтед – каталонцы решительно отказали несмотря на астрономическую сумму.

Манчестер Юнайтед был готов заплатить 100 млн евро за трансфер Ансу Фати, сообщает Sport.es.

Барселона определилась с будущим Фати – на вундеркинда уже нашелся серьезный покупатель

Отмечается, что в переговорах принимал участие известный футбольный агент Жорже Мендеш, который имеет хорошие отношения с окружением Фати. Барселона стремится сохранить свою юную звезду, и готова предложить ему профессиональный контракт, согласно которому увеличится и сумма отступных – со 170 до 400 млн евро. Интересно, что манкунианцы были готовы отказаться от трансфера Джейдон Санчо ради Ансу.

Напомним, Фати является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

Відмовив Реалу та вже став рекордсменом Барселони: історія Ансу Фаті – наступника Мессі на Камп Ноу

blog_ava
"Печально, что середняк претендует в УПЛ на призовые места": Буряк раскритиковал уровень игры Десны
06:00
271
Теги
Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ансу Фати Ансу Фати Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
6
час
:
16
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук