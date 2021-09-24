Барселона определилась с судьбой Кумана после игры с Кадисом – заявление руководства клуба
10:36 - Читати українською
Спортивный директор Барселоны Рамон Планес считает, что Рональд Куман еще может спасти ситуацию.
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"Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится еще один матч, и мы вместе со специалистом. Он наш тренер.
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Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим", – цитирует Планеса RMC Sport.
Напомним, уже третий матч подряд Барселона не может победить. 26 сентября каталонцы сыграют дома против Леванте, этот матч и должен определить будущее Рональда Кумана на посту главного тренера "блаугранас".
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