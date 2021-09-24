Дела у Барсы настолько плохи, что даже болельщики Кадиса смеются над каталонцами.

Барселона на выезде не смогла обыграть Кадис (0:0) в рамках 6-го раунда Ла Лиги и уже третий матч подряд покидает поле без победы.

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На выходе со стадиона каталонцев решили подбодрить фанаты Кадиса, которые спели песню со словами "Где же Лео Месси?". Напомним, летом Лионель не сумел продлить контракт с Барселоной из-за финансовых ограничений Ла Лиги, аргентинец перешел в ПСЖ.

После 5-ти туров испанского первенства Барса расположилась на 7-й строчке, а главный тренер команды Рональд Куман находится в шаге от увольнения.

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