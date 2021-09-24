Барселона тяжело стартовала в новом сезоне, расписав две ничьи в четырех матчах и опустившись на восьмую строчку в турнирной таблице. К тому же, у "блаугранас" из-за травм вылетели Альба, Брейтуэйт, Агуэро и Педри. После ничьи с Гранадой в предыдущем туре Рональд Куман даже дал пресс-конференцию, заявив, что сейчас клуб находится на стадии перестройки и хорошо сохранить хотя бы высокие позиции в Ла Лиге. Тем не менее, даже в таких сложных условиях необходимо побеждать.

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Соперник в 6-м туре оказался сложным. Барса приехала в гости в Кадис – год назад каталонцы проиграли "жёлтой субмарине" на выезде и разделили очки на Камп Ноу. Новая встреча с подопечными Альваро Серверы также началась ужасно – за весь первый тайм каталонцы не создали ни одного опасного момента, нанеся всего три удара по воротам.

Один из выстрелов Барсы накрыли, другой метров с 23-х нанес Депай (мяч медленно прилетел в руки голкиперу), а лучший шанс открыть счёт был у Деста. Сержиньо ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и с хорошей позиции мощно пробил куда-то на верхние ряды трибун. Суммарная острота действий гостей у ворот Кадиса составила 0,25 xG. К счастью для каталонцев, Кадис ничем не отвечал, сосредоточившись на оборонной работе.

В начале второго тайма хозяева могли открыть счёт первым же ударом по воротам – это Негредо получил скидку от Собрино и пробил метров с 22-х внешней стороной стопы. Мяч полетел в дальнюю девятку, но тер Штеген спас Барселону. "Блаугранас" после этого завелись, подняв темп и создав два голевых эпизода в ответ. На 51-й минуте Люк де Йонг прострелил на линию вратарской под замыкание Депая, однако Мемфис с шести метров не попал по мячу! На 52-й же Депай нанёс удар под дальнюю штангу из пределов полукруга перед штрафной – Ледесма парировал!

Казалось, что сейчас Кадису будет плохо, однако давление Барселоны быстро вылетело в трубу. Хозяева легко выровняли ход встречи, ничего не позволяя сопернику, а затем каталонцы ещё и в меньшинстве остались! Подвёл Фрэнки де Йонг: на 61-й минуте Карлос дель Серро Гранде показал ему жёлтую карточку (тысячную в карьере этого арбитра), а через четыре минуты голландец пошёл в агрессивный подкат прямой ногой – мяч он выбил, но это была вторая жёлтая. Рональду Куману пришлось снимать с игры и Люка де Йонга, выпустив в центр поля Коутинью.

В середине второго тайма у Барсы не возникало ничего. Рональд Куман пытался проводить замены, но резерв был слабым – на поле вышли Нико Гонсалес и Пуч, которые ничем не помогли "блаугранас". Кадис же с каждой минутой добавлял обороты, едва не вырвав победу на 81-й вследствие выхода Сальви один на один – к счастью для гостей, пробить тер Штегена хавбек не сумел.

Завершение поединка проходило в постоянных атаках Кадиса. Хозяева регулярно заходили в штрафную, но им не хватало последнего паса или точности в завершающей фазе. Куман на нервах даже получил удаление. Был и гол в ворота гостей, но его отменили, ведь на поле вылетело два мяча, а удар случился после свистка.

Барса же на 90+4-й минуте могла наказать контратакой с выстрелом Депая – Мемфис пробил с правого края штрафной, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Барселона набрала 9 очков, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Кадис, имея в активе 6 зачётных баллов, вышел на четырнадцатую строчку.

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