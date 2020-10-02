"Для Умтити мы хотим только лучшего. Он отличный игрок, но сейчас переживает непростой период. Мы ищем лучшее решение для всех. Осталось четыре дня рынка, и многое может произойти

Ценный новичок Барселоны Дест опозорился на презентации – от полного фиаско спас космический финт

По Дембеле нет разговоров с Манчестер Юнайтед. Он в нашей команде. Мы надеемся, что в этом году он сможет показать все, на что способен. Куман уже сказал, что рассчитывает на него", – цитирует Планаса Diario Sport.

Добавим, что Умтити и Дембеле почти не играли в прошлом сезоне из-за постоянных травм. Центрбек не выходил на поле и в новой кампании, а вот вингер получил 20 минут в матче против Вильярреала (4:0).

Барселона в меньшинстве разгромила Сельту: класс решает все, уроки для Динамо и прерывистость футбола Месси и Фати