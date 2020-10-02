Барселона визначилася з планами щодо проблемних чемпіонів світу – одного сватають в Манчестер Юнайтед
Технічний директор Барселони Рамон Планас розповів про майбутнє Самюеля Умтіті та Усмана Дембеле.
"Для Умтіті ми хочемо лише найкращого. Він чудовий гравець, але зараз переживає непростий період. Ми шукаємо найкраще рішення для всіх. Залишилося чотири дні ринку, і багато чого може статися
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Щодо Дембеле немає розмов з Манчестер Юнайтед. Він у нашій команді. Ми сподіваємось, що цього року він зможе показати все, на що здатен. Куман вже сказав, що розраховує на нього", – цитує Планаса Diario Sport.
Додамо, що Умтіті та Дембеле майже не грали у минулому сезоні через постійні травми. Центрбек не виходив на поле і в новій кампанії, а от вінгер отримав 20 хвилин у матчі проти Вільяреала (4:0).
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