"Для Умтіті ми хочемо лише найкращого. Він чудовий гравець, але зараз переживає непростий період. Ми шукаємо найкраще рішення для всіх. Залишилося чотири дні ринку, і багато чого може статися

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Щодо Дембеле немає розмов з Манчестер Юнайтед. Він у нашій команді. Ми сподіваємось, що цього року він зможе показати все, на що здатен. Куман вже сказав, що розраховує на нього", – цитує Планаса Diario Sport.

Додамо, що Умтіті та Дембеле майже не грали у минулому сезоні через постійні травми. Центрбек не виходив на поле і в новій кампанії, а от вінгер отримав 20 хвилин у матчі проти Вільяреала (4:0).

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