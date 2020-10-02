После разгрома Вильярреала в первом туре Рональд Куман решил не менять победный состав. Ожидалось, что Барселона приедет в Виго для реванша за ничью в прошлом сезоне, однако галисийская погода устроила каталонцам тяжёлый прием – над Балаидосом лил обильный ливень и дул сильный ветер. Впрочем, дренаж на стадионе уверенно втягивал влагу.

Первые минуты команды взяли на разведку и обкатку мяча. Сельта пыталась сыграть против Барсы как можно плотнее, высоко прессингуя и навязывая единоборства по всей площади поля, однако очень быстро "блаугранас" отвели игру до чужой штрафной. Моментов не возникало до 11-й минуты, однако первая же ошибка хозяев погубила их оборону: каталонцы раскатали кучу мелких передач на трети поля Сельты, одну из них Мурильо выбил на Коутинью, а Филиппе сразу же отдал пас Фати на линию штрафной – Ансу одним движением убрал Айду, а вторым касанием выстрелил в ближний угол. 0:1. Фантастический гол!

Казалось, что это начало разгрома, однако галисийцы сдаваться не собирались. Уже на 15-й минуте Вейга ворвался на правый край штрафной и неплохо прострелил, а на 17-й Фонтан с левого края нанёс удар в ближний угол – в обоих случаях Нето справился. Ещё через шесть минут Вейга усадил Лангле на жёлтую карточку и заработал опасный стандарт, однако Аспас с него пробил в стенку. На 28-й минуте Барса могла наказать соперника за слабость моментов, разогнав быструю контратаку с пасом де Йонга внешней стороной стопы на Гризманна – Антуану метров с 18-ти оставалось расстреливать ворота, но француз не смог обработать мяч.

Во второй половине первого тайма у Сельты было только два момента. Первый случился на 35-й минуте и мог завершиться либо выходом один на один у Суареса (Аспас выдал классный разрезной пас), либо удалением Пике (сбил Дениса) – арбитр даже достал карточку, однако сразу же забрал её из-за офсайда. Месси на 40-й огрызнулся попыткой закрутить мяч с углового – над перекладиной! Ну а ещё через две минуты Барса таки осталась в меньшинстве из-за удара рукой в ​​лицо Суаресу – Лангле получил за него вторую желтую.

Реализовать своё преимущество в количестве футболистов до перерыва Сельте не удалось. А зря. Барса начала второй тайм настолько мощно, что показалось, будто это галисийцы играют в меньшинстве. Хозяев хватило на пять минут, а на 51-й каталонцы праздновали второе взятие ворот: Месси прорвался сквозь трёх защитников на правый край штрафной и прострелил, а мяч рикошетом от Оласы влетел в ближний угол – 0:2!

Ещё через три минуты Лео мог повторить этот трюк на левом фланге, но на этот раз сфера срикошетила во внешнюю сторону сетки. На 58-й Лео забил сам, сыграв на добивании после выстрела Коутинью в левую штангу – впрочем, гол отменили из-за минимального офсайда. Аргентинец же не останавливался, на 61-й минуте выкатив пас под удар Коутинью метров с 15-ти – его выстрел парировал Вильяр.

Гол Месси-Оласы был очень своевременным, ведь в середине второго тайма буря над Балаидосом стала настолько мощной, что у арбитра начала отказывать амуниция. Моментов в этот период у каталонцев не возникало, а вот Сельта вполне могла отквитать один мяч: на 74-й минуте Нолито вошел на левый край штрафной и выстрелил низом, Нето парировал на Баесу, а тот выстрелил с рикошетом от Роберто – перекладина спасла Барселону! Также Нолито пытался забить ударом метров с 22-х (очень неточно) и со стандарта на 83-й минуте, однако Нето спокойно взял этот удар.

В ендшпиле встречи Барселона спокойно удерживала счёт. Сельта не оставляла попыток его размочить, однако все эти усилия оказались напрасными. В компенсированное же время прорыв Месси с накрытым ударом завершился отскоком на Роберто и мощным ударом Серхи в сетку – 0:3. Это был последний гол во встрече. "Блаугранас" празднуют разгром.