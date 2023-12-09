"Канселу и Фелиш играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сделает все, чтобы сохранить их. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время", – приводит слова Лапорты Managing Barса.

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Напомним, в нынешнем сезоне Канселу провел за "сине-гранатовых" 12 матчей, в которых сумел забить два гола и отдать один ассист. Фелиш тоже сыграл 12 матчей во всех турнирах. В активе португальца два точных удара и одна результативная передача.

Барселона в нынешнем сезоне Ла Лиги занимает третье место, имея в своем активе 34 турнирных балла после 15 туров.

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