Барселона визначилась з майбутнім Канселу і Феліша – відверта заява Лапорти
Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб буде намагатися зберегти Жоау Канселу і Жоау Феліша.
"Канселу та Феліш грають на високому рівні з того часу, як приєдналися до нас. Клуб зробить усе, щоб зберегти їх. Ми плануємо розпочати переговори щодо цих гравців найближчим часом", – наводить слова Лапорти Managing Barсa.
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Нагадаємо, в нинішньому сезоні Канселу провів за "синьо-гранатових" 12 матчів, в яких зумів забити два голи та віддати один асист. Феліш теж зіграв 12 матчів у всіх турнірах. В активі португальця два точні удари та одна результативна передача.
Барселона в нинішньому сезоні Ла Ліги посідає третю сходинку, маючи у своєму активі 34 бали після 15 турів.
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