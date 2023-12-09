Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб буде намагатися зберегти Жоау Канселу і Жоау Феліша.

"Канселу та Феліш грають на високому рівні з того часу, як приєдналися до нас. Клуб зробить усе, щоб зберегти їх. Ми плануємо розпочати переговори щодо цих гравців найближчим часом", – наводить слова Лапорти Managing Barсa.

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Нагадаємо, в нинішньому сезоні Канселу провів за "синьо-гранатових" 12 матчів, в яких зумів забити два голи та віддати один асист. Феліш теж зіграв 12 матчів у всіх турнірах. В активі португальця два точні удари та одна результативна передача.

Барселона в нинішньому сезоні Ла Ліги посідає третю сходинку, маючи у своєму активі 34 бали після 15 турів.

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