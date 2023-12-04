Нападающий Барселоны Роберт Левандовски не впечатляет в матчах за "блаугранас" в последнее время.

Левандовски проводит довольно неудачный период в составе Барселоны, из-за чего "блаугранас" уже подумывают избавиться летом от польского форварда, информирует El Chiringuito.

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По информации Sport.es, каталонцы имеют опцию разрыва контракта с Левандовски. Согласно ей, соглашение с Робертом могут прервать, если он в течение своего третьего сезона в Барселоне (2024/25) проведет за клуб менее 55% матчей (выходя в стартовом составе и проводя на поле не менее 45 минут).

В текущем сезоне Левандовски провел за Барселону 17 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

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