Барселона определилась с будущим Фати – на вундеркинда уже нашелся серьезный покупатель

Форвард Барселоны Ансу Фати уже в 17 лет привлекает внимание европейских грандов.

Барселона отказала всем желающим приобрести Ансу Фати, сообщает Sport.es.

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Основным претендентом на 17-летнего таланта называют Ювентус. Туринцы хотели включить Ансу в соглашение по Миралему Пьяничу, которым активно интересуется Барса.

Напомним, форвард является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

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