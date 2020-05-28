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Барселона определилась с будущим Фати – на вундеркинда уже нашелся серьезный покупатель

00:20 60 Читати українською
Барселона определилась с будущим Фати – на вундеркинда уже нашелся серьезный покупатель
Ансу Фати / Фото Instagram

Форвард Барселоны Ансу Фати уже в 17 лет привлекает внимание европейских грандов.

Барселона отказала всем желающим приобрести Ансу Фати, сообщает Sport.es.

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Основным претендентом на 17-летнего таланта называют Ювентус. Туринцы хотели включить Ансу в соглашение по Миралему Пьяничу, которым активно интересуется Барса.

Напомним, форвард является воспитанником каталонского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати провел 16 матчей, в которых сумел отличиться 4-мя голами и ассистом.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Ансу Фати Ансу Фати Ювентус Ювентус
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