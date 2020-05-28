Барселона визначилась з майбутнім Фаті – на вундеркінда вже знайшовся серйозний покупець

Світ — 27 трав 442
-
Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм
-
"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера КарпатІнтерв’ю — 27 трав 2112
-
Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Відійшов від проєкту Роналду"Іспанія — 27 трав 3818
-
Ікарді став повноцінним гравцем ПСЖ – Інтеру довелось знизити цінуФранція — 27 трав 2006
-
Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав сумуУкраїна — 27 трав 3070