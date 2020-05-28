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Барселона визначилась з майбутнім Фаті – на вундеркінда вже знайшовся серйозний покупець

00:20 187 Читать на русском
Барселона визначилась з майбутнім Фаті – на вундеркінда вже знайшовся серйозний покупець
Ансу Фаті / Фото Instagram

Форвард Барселони Ансу Фаті вже у 17 років привертає увагу європейських грандів.

Барселона відмовила усім бажаючим придбати Ансу Фаті, повідомляє Sport.es.

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Основним претендентом на 17-річного таланта називають Ювентус. Туринці хотіли включити Ансу в угоду щодо Міралема П'яніча, яким активно цікавиться Барса.

Нагадаємо, форвард є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4-ма голами та асистом.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Ансу Фаті Ансу Фаті Ювентус Ювентус
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