В последнее время будущее польского форварда в Каталонии было под большим вопросом. Барселона, которая все еще переживает финансовые проблемы, раздумывала над тем, чтобы продать Роберта Левандовски, у которого достаточно большая зарплата.

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Как информирует Marca, руководство "блаугранас" изменило свое мнение. Президент Барселоны Жоан Лапорта и агент игрока Пини Захави провели переговоры накануне открытия зимнего трансферного окна. Представитель Левандовски после трехчасового разговора подтвердил, что Роберт продолжит выступать в Барселоне: "Конечно, он остается".

Напомним, что польский нападающий присоединился к каталонцам в 2022 году. В текущем сезоне Левандовски сыграл в 20 матчах, в которых забил девять голов и оформил четыре результативные передачи.

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