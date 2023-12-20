Останнім часом майбутнє польського форварда в Каталонії було під великим питанням. Барселона, яка все ще переживає фінансові проблеми, роздумувала над тим, щоб продати Роберта Лєвандовскі, у якого досить велика зарплатня.

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Як інформує Marca, керівництво "блаугранас" змінило свою думку. Президент Барселони Жоан Лапорта та агент гравця Піні Захаві провели перемовини напередодні відкриття зимового трансферного вікна. Представник Лєвандовскі після тригодинної розмови підтвердив, що Роберт продовжить виступати в Барселоні: "Звичайно, він залишається".

Нагадаємо, що польський нападник приєднався до каталонців у 2022 році. В поточному сезоні Лєвандовскі відіграв у 20 матчах, в яких забив дев'ять голів та оформив чотири результативні передачі.

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