Барселона снова столкнулась с травмой ключевого игрока, который только недавно восстановился.

На тренировке Педри получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт. Полузащитник уже прошел предварительное обследование, которое подтвердило повреждение.

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Как информирует AS, 21-летний испанец пропустит как минимум две-три недели. Таким образом он не сыграет в матче против Альмерии, который запланирован на 20 декабря. Педри пропустит также тур Барселоны по США, где каталонцы сыграют с Америкой. Участие полузащитника в первом матче 2024 года против Лас-Пальмаса под вопросом.

Педри в текущем сезоне провел в лазарете 71 день. Он травмировался еще в августе и только в ноябре смог вернуться на поле. Всего испанец сыграл за Барселону в 11 матчах, в которых забил один гол и оформил один ассист.

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