Бюрократические процедуры завершились успешно для каталонского клуба. Эрик Гарсия, Мефис Депай и Рэй Манай зарегистрированы как игроки Барселоны и могут выходить на поле в футболке "сине-гранатовых". Это стало возможным не в последнюю очередь благодаря Жерару Пике, который согласился на серьезное снижение зарплаты, чтобы клуб мог использовать указанных футболистов.

В воскресенье утром Ла Лига подтвердила, что Депай, Манай и Гарсия могут выйти на поле уже сегодня, 15 августа, в поединке первого тура против Реал Сосьедада. А вот Серхио Агуэро – еще один новичок Барселоны – пока не заявлен на сезон. Он пропустит 10 недель из-за травмы, поэтому вопрос по нему пока отложили, информирует AS.

Напомним, в прошлом чемпионате Барса под руководством Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. В текущее межсезонье клуб претерпел серьезные изменения, попрощавшись, в частности, с Лионелем Месси, который перебрался в ПСЖ.

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