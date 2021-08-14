Барселона зарегистрировала новичков в испанской лиге – Мемфис Депай, Эрик Гарсия и Рэй Манай теперь могут играть за "блаугранас" в чемпионате. Это стало возможным благодаря соглашению с Жераром Пике. Второй капитан Барсы согласился на существенное снижение зарплаты, информирует официальный сайт клуба.

Каталонцы также продолжают переговоры с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы "адаптировать их зарплаты под текущую финансовую ситуацию клуба". Барса подчеркивает, что они готовы урезать свои доходы.

В итоге Барселона смогла зарегистрировать всех, кого хотела, кроме Месси. Лионель согласился на уменьшение зарплаты на 50%, но этого оказалось недостаточно.

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