Ла Ліга нарешті дозволила "синьо-гранатовим" внести Еріка Гарсію, Рея Маная та Мемфіса Депая у заявку на сезон 2021/22.

Бюрократичні процедури завершилися успішно для каталонського клубу. Ерік Гарсія, Мемфіс Депай і Рей Манай зареєстровані як гравці Барселони і можуть виходити на поле у футболці "синьо-гранатових". Це стало можливим не в останню чергу завдяки Жерару Піке, який погодився на серйозне зниження зарплати, щоб клуб міг використовувати вказаних футболістів.

У неділю вранці Ла Ліга підтвердила, що Депай, Манай і Гарсія можуть вийти на поле вже сьогодні, 15 серпня, у поєдинку першого туру проти Реал Сосьєдада. А от Серхіо Агуеро – ще один новачок Барселони – поки не заявлений на сезон. Він пропустить 10 тижнів через травму, тому питання щодо нього наразі відклали, інформує AS.

Нагадаємо, у минулому чемпіонаті Барса під керівництвом Рональда Кумана фінішувала 3-ю в Ла Лізі. У поточне міжсезоння клуб зазнав серйозних змін, попрощавшись, зокрема, з Ліонелем Мессі, який перебрався в ПСЖ.

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