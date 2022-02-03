Новичок Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг впервые появился на Камп Ноу в форме "блаугранас".

Обамеянг вышел на домашнюю арену Барселоны в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты и прошел традиционное "посвящение" – пожонглировал мячом перед трибунами Камп Ноу.

Обамеянг официально стал игроком Барселоны

Нападающий уже определился и с номером в новом клубе – Пьер-Эмерик будет защищать цвета каталонцев с числом "25" на спине.

Напомним, Обамеянг провел на Туманном Альбионе последние 4 года. С Барселоной он подписал контракт до лета 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона 2022/23.

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