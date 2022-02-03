Барселона офіційно презентувала Обамеянга – зірковий нападник вже отримав ігровий номер
17:53 - Читать на русском
Новачок Барселони П'єр-Емерік Обамеянг вперше з'явився на Камп Ноу у формі "блаугранас".
Обамеянг вийшов на домашню арену Барселони у супроводі президента клубу Жоана Лапорти та пройшов традиційну "посвяту" – пожонглював м'ячем перед трибунами Камп Ноу.
Обамеянг офіційно став гравцем Барселони
Нападник вже визначився і з номером у новому клубі – П'єр-Емерік захищатиме кольори каталонців з числом "25" на спині.
Нагадаємо, Обамеянг провів на Туманному Альбіоні останні 4 роки. З Барселоною він підписав контракт до літа 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону 2022/23.
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