"У Барселоны есть свой стиль и манера игры, с которой тренеры знакомы. У меня не было немецких тренеров, но были нидерландцы, итальянцы, бразильцы... Национальность тренера не имеет значения. Важен опыт – я знаю футбол других стран. Для нас важно, чтобы новый тренер имел опыт работы в других странах и принимал участие в разных соревнованиях", – сказал спортивный директор "блаугранас" Деку в интервью Catalunya Radio.

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Marca отмечает, что Ханси Флик не соответствует этим условиям. Немецкий специалист тренировал только в пределах Германии. Он работал с Баварией (удачно) и со сборной Германии (неудачно). Более того, вся его игровая карьера также прошла в Германии. Издание отмечает, что главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби и наставник Баварии Томас Тухель лучше подходят под критерии, которые озвучил Деку.

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