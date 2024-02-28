Испанский специалист объявил о том, что в конце сезона покинет команду. Руководство Барселоны активно начало поиски нового тренера, впрочем, столкнулось с несколькими отказами. К тому же нет полного согласия среди руководителей "кулес" относительно того, кто должен заменить Хави.

Легенда Барселоны отклонил предложение из Саудовской Аравии – футболист сделал это из-за своей жены

Как информирует Sport.es, президент Барселоны Жоау Лапорта неофициально попросил испанского тренера остаться во главе команды и продолжать работать в следующем сезоне. Руководством каталонцев довольны Хави и его работой. Кроме того, игроки "блаугранас" поддерживают своего тренера, которому удалось построить хорошую атмосферу в раздевалке.

Напомним, сейчас Барселона находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 57 баллов. От Реала каталонцы отстают на восемь очков.

Цыганков забил победный гол в ворота Райо – Жирона обошла Барселону в Ла Лиге, Довбик показал чудеса расточительства