"У Барселони є свій стиль і манера гри, з якою тренери знайомі. У мене не було німецьких тренерів, але були нідерландці, італійці, бразильці... Національність тренера не має значення. Важливий досвід – я знаю футбол інших країн. Для нас важливо, щоб новий тренер мав досвід роботи в інших країнах і брав участь у різних змаганнях", – сказав спортивний директор "блаугранас" Деку в інтерв'ю Catalunya Radio.

Барселона має проблеми з пошуком нового головного тренера – президент підштовхує Хаві до сенсаційного кроку

Marca зазначає, що Гансі Флік не відповідає цим умовам. Німецький фахівець тренував лише в межах Німеччини. Він працював із Баварією (вдало) і зі збірною Німеччини (невдало). Ба більше, вся його ігрова кар'єра також пройшла в Німеччині. Видання зазначає, що головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі та наставник Баварії Томас Тухель краще підходять під критерії, які озвучив Деку.

Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства