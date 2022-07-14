Рафаэль Маркес возвращается на Камп Ноу, но уже в другом статусе.

Барселона на своем официальном сайте объявила о назначении 43-летнего мексиканца главным тренером молодежной команды. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

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Маркес отыграл за Барселону 7 сезонов в нулевых – 241 матч, 13 голов. Выигрывал с каталонцами 4 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов. Закончил карьеру в родном Атласе, а из тренерского опыта есть лишь молодежка скромной Алькалы.

Напомним, предыдущим тренером дубля Барселоны был Серхи Бархуан, привозивший взрослую команду в Киев на матч с Динамо после отставки Кумана.

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