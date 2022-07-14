Рафаель Маркес повертається на Камп Ноу, але вже в іншому статусі.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про призначення 43-річного мексиканця головним тренером молодіжної команди. Контракт розрахований до 30 червня 2024-го.

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Маркес відіграв за Барселону 7 сезонів у нульових – 241 матч, 13 голів. Вигравав з каталонцями 4 чемпіонати Іспанії та 2 Ліги чемпіонів. Закінчив кар'єру в рідному Атласі, а тренерський досвід має лише в молодіжній команді скромної Алькали.

Попереднім тренером дублю Барселони був Серхі Бархуан, який привозив дорослу команду в Київ на матч з Динамо після відставки Кумана.

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