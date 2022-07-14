Французский вингер Усман Дембеле остается в Каталонии еще на два года.

Дембеле согласовал новый контракт с Барселоной, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года – до лета 2024 года. Сегодня француз помпезно поставит подпись.

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По информации прессы, Усман согласился снизить зарплату на 40%, чтобы остаться на Камп Ноу. Предыдущий контракт истек в июне. Ни один другой клуб не сумел удовлетворить финансовые запросы вингера. Дембеле дотянул до того, что отдал сильную позицию в переговорах Барсе.

Напомним, Барселона приобрела француза в 2017 году у дортмундской Боруссии за 140 миллионов евро. Статистика вингера в футболке "кулес" – 149 матчей, 32 гола, 34 ассиста.