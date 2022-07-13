Наступного тижня каталонський клуб повинен закрити чергову угоду на суму 320-330 млн євро, інформує Sport.es.

Лєвандовскі обійдеться Барселоні у 170 млн євро – іменитий коментатор розкрив витрати на трансфер

Раніше Барселона погодилася продати компанії Sixth Street 25% своїх телевізійних прав. Перший транш вже пройшов – 207,5 млн євро за 10% прав на наступні 25 років. Наступного тижня сторони повинні завершити другий – решта 15% прав перейдуть у власність Sixth Street за 320-330 млн євро.

Барселона хутко знаходить застосування отриманим коштам. "Кулес" хочуть оформити трансфери Рафіньї (55+10 млн євро), Лєвандовскі (50 млн) і нарешті підписати новий 2-річний контракт з Дембеле.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі