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Барселона объявила о трансфере Фирпо – известна сумма сделки и клаусула игрока

14:26 161 Читати українською
Барселона объявила о трансфере Фирпо – известна сумма сделки и клаусула игрока

Защитник Бетиса Жуниор Фирпо стал игроком каталонской Барселоны.

22-летний испанец доминиканского происхождения подпишет с чемпионами Испании 5-летний контракт, сообщает

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Трансфер Фирпо обошелся Барселоне в 18 млн евро. Кроме этого, Бетис сможет получить еще 12 млн евро в виде различных бонусов.

Клаусула конкурента Жорди Альбы на левом фланге обороны составит 200 млн евро.

Ожидается, что Фирпо будет представлен фанатам Барселоны вместе с остальными новичками (Де Йонг, Гризманн, Нето), сегодня, во время матча за Кубок Гампера против Арсенала.

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