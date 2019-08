Барселона объявила о трансфере Фирпо – известна сумма сделки и клаусула игрока

22-летний испанец доминиканского происхождения подпишет с чемпионами Испании 5-летний контракт, сообщает

Фирпо извинился перед Месси за то, что назвал его сыном проститутки 7 лет назад

Трансфер Фирпо обошелся Барселоне в 18 млн евро. Кроме этого, Бетис сможет получить еще 12 млн евро в виде различных бонусов.

Клаусула конкурента Жорди Альбы на левом фланге обороны составит 200 млн евро.

Ожидается, что Фирпо будет представлен фанатам Барселоны вместе с остальными новичками (Де Йонг, Гризманн, Нето), сегодня, во время матча за Кубок Гампера против Арсенала.

