Потенциальный новичок Барселоны извинился перед Месси за то, что назвал его сыном проститутки 7 лет назад

Защитник Бетиса Фирпо Хуниор, которого сватают в Барселону, рассказал, почему назвал Лионеля Месси сыном проститутки в 2012 году.

В 2012 году тогда еще 15-летний Фирпо Хуниор пожелал Лионелю Месси сломать ноги и назвал нападающего Барселоны "сыном проститутки". Теперь 23-летний защитник Бетиса близок к переходу в каталонский клуб.

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"Я легко могу объяснить, почему так получилось. В то время мой лучший друг был из Барселоны, он фанател от Месси, ведь Лео, несомненно, лучший игрок мира. Чтобы позлить друга, я писал гадости о Месси в твиттере. Это детские игры. Тогда я писал глупости о своей девушке Джулии, а сейчас она моя жена и мать моей дочери.

Ты делаешь некоторые вещи в 15 лет, когда тебя никто не знает, и даже не думаешь, что это может повлиять на твою жизнь в будущем. Если кого-то оскорбили те твиты и я должен буду перед ними извиниться, я сделаю это скромно и без проблем.

Для меня честь, что ходят слухи о моем возможном переходе в Барселону. Это великий клуб, там собраны замечательные игроки. Сейчас я думаю о Бетисе, но посмотрим, что произойдет дальше", – передает слова Фирпо AS.

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