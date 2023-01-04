Барселона не станет оспаривать дисквалификацию Левандовски
Роберт Левандовски совершенно точно пропустит следующие три матча каталонской команды в чемпионате Испании.
Барселона откажется от возможности оспорить трёхматчевую дисквалификацию своего лучшего бомбардира Роберта Левандовски. Об этом информирует Diario Sport.
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Сообщается, что каталонский клуб согласится с решением Спортивного административного суда (TAD). Таким образом, польский форвард пропустит матчи с Атлетико, Хетафе и Жироной.
Ранее TAD оставил трехматчевую дисквалификацию Левандовского в силе, но Барселона имела право оспорить решение в суде. В этом случае дисквалификация Роберта на момент рассмотрения апелляции приостанавливалась, и он мог бы сыграть как минимум против Атлетико.
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