Барселона откажется от возможности оспорить трёхматчевую дисквалификацию своего лучшего бомбардира Роберта Левандовски. Об этом информирует Diario Sport.

Левандовски узнал окончательный вердикт о длительной дисквалификации – есть нюанс

Сообщается, что каталонский клуб согласится с решением Спортивного административного суда (TAD). Таким образом, польский форвард пропустит матчи с Атлетико, Хетафе и Жироной.

Ранее TAD оставил трехматчевую дисквалификацию Левандовского в силе, но Барселона имела право оспорить решение в суде. В этом случае дисквалификация Роберта на момент рассмотрения апелляции приостанавливалась, и он мог бы сыграть как минимум против Атлетико.

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