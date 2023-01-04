Роберт Лєвандовскі точно пропустить наступні три матчі каталонської команди в чемпіонаті Іспанії.

Барселона відмовиться від можливості оскаржити триматчеву дискваліфікацію свого найкращого бомбардира Роберта Лєвандовскі. Про це повідомляє Diario Sport.

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Повідомляється, що каталонський клуб погодиться із рішенням Спортивного адміністративного суду (TAD). Таким чином, польський форвард пропустить матчі з Атлетіко, Хетафе та Жироною.

Раніше TAD залишив триматчеву дискваліфікацію Лєвандовскі у силі, але Барселона мала право оскаржити рішення у суді. У цьому випадку дискваліфікація Роберта на момент розгляду апеляції призупинялася, і він міг би зіграти як мінімум проти Атлетіко.

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