Защитник Барселоны Самюэль Умтити в очередной раз оказался вне игры на немалый срок.

После перехода в Барселону летом 2016 года Умтити не имел никакого шанса реализовать свой потенциал. Самюэль больше времени проводил в клубном лазарете, чем на футбольном поле.

Барселона неожиданно продлила контракт с Умтити, чтобы зарегистрировать Торреса

Недавно клуб продлил контракт 28-летнего центрбека. Француз согласился снизить зарплату в обмен на несколько дополнительных лет к соглашению. Это дало Барсе возможность зарегистрировать трансфер Феррана Торреса. Планировалось, что Умтити уйдет в аренду как минимум до конца нынешнего сезона.

Похоже, все планы снова летят кувырком. Футболист получил травму на тренировке команды. У него перелом пятой плюсневой кости, понадобится операция, сообщает El Chiringuito. Заметим, что реабилитация после подобных повреждений длится около двух месяцев.

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