Після переходу в Барселону влітку 2016 Умтіті не мав жодного шансу реалізувати свій потенціал. Самюель більше часу проводив у клубному лазареті, ніж на футбольному полі.

Барселона несподівано продовжила контракт з Умтіті, щоб зареєструвати Торреса

Нещодавно клуб продовжив контракт 28-річного центрбека. Француз погодився знизити зарплату в обмін на кілька додаткових років до угоди. Це дало Барсі можливість зареєструвати трансфер Феррана Торреса. Планувалося, що Умтіті піде в оренду щонайменше до кінця нинішнього сезону.

Схоже, всі плани знову летять шкереберть. Футболіст отримав травму на тренуванні команди. У нього перелом п'ятої плюснової кістки, знадобиться операція, повідомляє El Chiringuito. Зауважимо, що реабілітація від подібних ушкоджень триває близько двох місяців.

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