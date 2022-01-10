Барселона и Самюэль Умтити продлили контракт до лета 2026-го, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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28-летний француз согласился на уменьшение зарплаты, что позволит руководству "блаугранас" зарегистрировать новоиспеченную звезду команды Феррана Торреса. Напомним, Самюэль выступает за Барсу с 2016 года, перейдя из Лиона за 25 млн евро.

Вероятно, летом каталонцы попытаются продать защитника, ведь в нынешнем сезоне Ла Лиги Умтити только один раз выходил на поле.

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