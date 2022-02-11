Наставник каталонцев хотел видеть 24-летнего француза в Барсе со следующего сезона, но трансфера не будет, утверждает AS .

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Хави считал Тео самым лучшим вариантом для конкуренции с Жорди Альбой на левом фланге обороны. Эрнандес был приоритетом, а Хосе Гайя (Валенсия), Алекс Гримальдо (Бенфика) и Николас Тальяфико (Аякс) остались в его тени.

Финансовые требования поставили крест на надеждах "блаугранас" подписать защитника "россонери". Во-первых, Милан не хотел отпускать его, поэтому повесил ценник в минимум 50 миллионов евро. Во-вторых, сам футболист стремился получать в Испании 10 млн зарплаты до уплаты налогов.

Ранее Барсе не удалось осуществить трансфер Альваро Мораты по просьбе Хави во время последнего окна, хотя стороны были близки. Ожидается, что испанец сам будет проситься в Каталонию летом .

К слову, контракт Тео Эрнандеса с Миланом рассчитан до 2024-го, но стороны почти согласовали продление еще на два года. В этом сезоне воспитанник Атлетико, поигравший и за Реал, провел в футболке "россонери" 27 поединков (4 гола и 8 ассистов).

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