"Блаугранас" во главе с Хави Эрнандес ищут усиление в линию атаки. Кроме Эрлинга Холанда, есть еще и другой вариант.

У Барселоны уже есть четкий план действий на летнее трансферное окно, а Эрлинг Холанд – главная цель и мечта Жоана Лапорты. Но каталонцы понимают, какие трудности могут возникнуть при переговорах и переходе, поэтому нашли альтернативу, информирует Sport.es.

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Это Александр Исаак. Швед уже долгое время находится на радарах клуба. "Блаугранас" отдают себе отчет, что трансфер шведа оформить тоже будет сложно и точно недешево, но они якобы имеют козырь в рукаве – желание игрока попробовать свои силы за пределами Реал Сосьедада.

Заметим, 22-летний форвард является воспитанником шведского АИКа, поиграл за Борусию Д и Виллем. В 2019 году его приобрели "бело-синие", в текущем сезоне Исаак отыграл 27 поединков, забил восемь мячей и дважды ассистировал.

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