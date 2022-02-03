29-летний испанец во время последнего трансферного окна мог переехать в Каталонию, но переход сорвался. Атлетико выставил условия, не подошедшие "блаугранас".

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Как сообщает Sport.es , Мората до сих пор хочет выступать за Барсу, а потому сам предложил клубу подписать его летом. Альваро якобы уверен в проекте Хави Эрнандеса. Нападающему остается надеяться, что Атлетико отпустит его, а каталонцы не потеряют интерес.

В этом сезоне в футболке Ювентуса испанец провел 29 матчей, отличился восемью голами и пятью ассистами. Арендное соглашение Альваро Мораты с туринцами завершается в конце кампании 2021/22, а контракт с Атлетико рассчитан еще на год.

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